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  • Irina Prostaya
    Кто вообще этот Ревва?! Блевотный КВНщик что-то из себя возомнивший, абсолютно бесталанный, которого навязывают нам, ...Уволить всех орга...
  • Сергей Губарев
    Наша либесраная арттусовка оказалась очень сраной и теперь своим говном пытается обгадить всех , кто по их мнению , н...Уволить всех орга...
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    Хохлы послали в эротическое путешествие и русские стали для неë братьями . Чем иметь такую сестру лучше удавиться , п...Уволить всех орга...

Уволить всех организаторов этого мероприятия - Лепс рвет и мечет за Шамана и Русский народ, я ЗА Лепса!

Уволить всех организаторов этого мероприятия - Лепс рвет и мечет за Шамана и Русский народ, я ЗА Лепса!

Телепередача «Песня года» уже давно отснята, а интернет так и не утихает. И дело здесь как в самих участниках передачи, так и в том что артисты неожиданно решили массово «затравить» Шамана.

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Комментарии
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Сергей Губарев
Хохлы послали в эротическое путешествие и русские стали для неë братьями . Чем иметь такую сестру лучше удавиться , пусть еë хохлы имеют .
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22 мин.
Сергей Губарев
Наша либесраная арттусовка оказалась очень сраной и теперь своим говном пытается обгадить всех , кто по их мнению , непохожих на них . Короче срань господня .
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18 мин.
Irina Prostaya
Кто вообще этот Ревва?! Блевотный КВНщик что-то из себя возомнивший, абсолютно бесталанный, которого навязывают нам, как и многих других возомнивших себя &quot;звездами&quot;. А что мы удивляемся. Та же Лолита, Киркоров, выступали на широких сценах в подобных &quot;голых&quot; видах и все им спускали с рук. А теперь  - неожиданность? Нет. Может хоть теперь закроют дорогу всей этой гнуси и очистят от нее, освободив истинным талантам, которых у нас немеряно.
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7 мин.

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