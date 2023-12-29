Телепередача «Песня года» уже давно отснята, а интернет так и не утихает. И дело здесь как в самих участниках передачи, так и в том что артисты неожиданно решили массово «затравить» Шамана.
Уволить всех организаторов этого мероприятия - Лепс рвет и мечет за Шамана и Русский народ, я ЗА Лепса!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Губарев
Хохлы послали в эротическое путешествие и русские стали для неë братьями . Чем иметь такую сестру лучше удавиться , пусть еë хохлы имеют .
Ответить
22 мин.
Сергей Губарев
Наша либесраная арттусовка оказалась очень сраной и теперь своим говном пытается обгадить всех , кто по их мнению , непохожих на них . Короче срань господня .
Ответить
18 мин.
Irina Prostaya
Кто вообще этот Ревва?! Блевотный КВНщик что-то из себя возомнивший, абсолютно бесталанный, которого навязывают нам, как и многих других возомнивших себя "звездами". А что мы удивляемся. Та же Лолита, Киркоров, выступали на широких сценах в подобных "голых" видах и все им спускали с рук. А теперь - неожиданность? Нет. Может хоть теперь закроют дорогу всей этой гнуси и очистят от нее, освободив истинным талантам, которых у нас немеряно.
Ответить
7 мин.
Свежие комментарии