Уволить всех организаторов этого мероприятия - Лепс рвет и мечет за Шамана и Русский народ, я ЗА Лепса!

Irina Prostaya

Кто вообще этот Ревва?! Блевотный КВНщик что-то из себя возомнивший, абсолютно бесталанный, которого навязывают нам, как и многих других возомнивших себя "звездами". А что мы удивляемся. Та же Лолита, Киркоров, выступали на широких сценах в подобных "голых" видах и все им спускали с рук. А теперь - неожиданность? Нет. Может хоть теперь закроют дорогу всей этой гнуси и очистят от нее, освободив истинным талантам, которых у нас немеряно.