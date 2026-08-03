Микроквазар Лебедь X-3 признан самым мощным естественным ускорителем протонов в Галактике

Микроквазар Лебедь X-3 оказался самым мощным естественным ускорителем протонов в нашей Галактике. Это установили учёные при помощи данных, полученных Высотной обсерваторией широких атмосферных ливней в Китае (LHAASO).
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