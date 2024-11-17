Как перестать беспокоиться и положить конец тревожным мыслям

Беспокойство и тревога Вас терзают постоянные беспокойства, страхи и тревожные мысли, особенно о вещах, которые вы не можете контролировать? Эти советы помогут вам успокоить ваш встревоженный ум, ослабить беспокойство и положить конец негативному мышлению.