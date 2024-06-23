Мы из Советског...
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Мы из Советского Союза

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Великая Отечественная

Великая Отечественная

Ежегодно 22 июня в России в ознаменование годовщины начала Великой Отечественной войны отмечается День памяти и скорби.

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Комментарии
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Лариса Голубицкая
До слёз! Сколько же нужно было иметь внутренней силы духа,отваги,любви к Родине,чтобы перенести эти нечеловеческие годы! Родные наши,низкий вам поклон за ваш героизм,вашу стойкость,за наши жизни! Простите нас,что мы не сберегли это!🙏🙏🙏
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13 час.
SP
Siika Petrova
Весь мир должен быть на колени и благодарен за спасение! Поклон! Любовь и признательность! Спасибо!
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8 час.

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