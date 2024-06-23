Великая Отечественная

Лариса Голубицкая

До слёз! Сколько же нужно было иметь внутренней силы духа,отваги,любви к Родине,чтобы перенести эти нечеловеческие годы! Родные наши,низкий вам поклон за ваш героизм,вашу стойкость,за наши жизни! Простите нас,что мы не сберегли это!🙏🙏🙏