Погода с яркими осенними красками сохранится в Москве до конца октября. Затем в столице начнется новый климатический период.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Офицеры НАТО верн...
- Путин назвал соци...
- ГБ Зеленский заявил ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым