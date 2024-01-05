Русская армия ликвидировала на Купянском направлении РСЗО «Ольха» и Vampire.

Такими системами Украина наносила удары по Белгороду – Минобороны РФ.Армией России при нанесении ударов по украинским боевикам на Купянском направлении были уничтожены 3 реактивные системы запуска ракет производства Чехии Vampire и 1 установку РСЗО «Ольха».
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