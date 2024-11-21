ВСУ испытывают серьезную нехватку артиллерийских боеприпасов. Снарядный голод

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается серьезная нехватка артиллерийских боеприпасов и проблемы с личным составом на фоне успехов российской армии на нескольких направлениях, заявил заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ полковник Сергей Мусиенко, передает «РБК-Украина».
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