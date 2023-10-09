Кому увеличат выплаты в 2025 года ?

Стало известно, кому повысят выплаты пособий. Соцфонд повысит выплаты пособий. В 2025 году организация потратит на выплаты: по временной нетрудоспособности — 703,3 миллиарда рублей, по беременности и родам — 184,3 миллиарда рублей, по уходу за ребенком — 244,6 миллиардов рублей.