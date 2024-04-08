Еще одна река выходит из берегов в Орске

АндрейБорков

При этом укродиверсанты там не действовали, ракеты-бомбы там не взрывались, террористы там не стреляли не взрывали ни чего! И как такое могло произойти? Сейчас смотрю репортажи о катастрофе в тех местах, как губернатор и прочие чиновники в приказном порядке с жителями общаются, что если не эвакуируетесь добровольно, то вас эвакуируют принудительно! ЗАШИБИСЬ!!! А куда вы, любезнейшие смотрели раньше? Куда уходили средства, которые на эти цели выделялись? Где были мэрия, соответствующие ведомства губернаторского аппарата, МЧС и т.п.? По большому счету это вы, граждане чиновники мэрии и областных властей, а так же МЧС области ВИНОВАТЫ в случившемся! ВЫ!!! Это ВЫ миллиардные ущербы организовали стране в период СВО! Вы должны быть приравнены к террористам и диверсантам! При Сталине вас бы или расстреляли бы или на Колыму минимум лет на 20 бы отправили, и именно это было бы ПРАВИЛЬНО! А вот мне интересно, а будет ли проведено расследование причин случившегося и будут ли определены и наказаны виновные?