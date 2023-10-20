Близнецам сегодняшний день подходит для смены работы, а Девам придется самостоятельно принимать решения

Близнецам сегодняшний день подходит для смены работы, а Девам придется самостоятельно принимать решенияОвен Вам удается справиться с решением сложных задач, приблизиться к достижению поставленных ранее профессиональных целей.
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