Русские оценили, в какую сумму этим летом обойдётся заграничный отдых

Граждане России потратят на летний отдых за рубежом более 200 тысяч рублей. Об этом пишет РБКГруппа "Ренессанс Страхование" провела опрос и выяснила, что, по мнению русских, семейный отдых за рубежом обойдётся не менее, чем в 200 тыс рублей.