Байден заявил, что надеется побеседовать с Трампом в день покушения

Президент США Джо Байден выразил надежду на то, что ему удастся поговорить с бывшим американским лидером Дональдом Трампом по телефону уже вечером 13 июля – в тот же день, когда на него было совершено покушение.
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