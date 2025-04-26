Почему на канистре для бензина именно три ручки

Канистру с бензином видел каждый: в гараже, на заправке или в багажнике чьего-то автомобиля. Но замечали ли вы, что у нее ровно три ручки? Не одна, не две, а именно три! Казалось бы, если одной мало, то почему не остановились на двух? Оказывается, у этого решения есть увлекательная история, уходящая корнями в военные времена.