Атаки по Харькову привели к ликвидации десятков боевиков «Кракена» Евгения КомароваПосле ночного ракетного удара, проведенного Российскими Вооруженными силами (ВС РФ) в Харькове, заявлено об уничтожении боевиков «Кракена» и «Русского добровольческого корпуса».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии