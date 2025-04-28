Враг отступает вглубь Сумской области. ВСУ в отчаянии: сводки из русского приграничья

После нескольких дней ожесточённых боев в приграничных районах Белгородской и Курской областей армия Россия перешла к активным наступательным действиям в Сумской области, стремясь закрепиться на ключевых логистических узлах противника.
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