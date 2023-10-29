Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с ДТП с пассажирским транспортом в Удмуртии

Грузовой автомобиль столкнулся с микроавтобусом на трассе в Удмуртской Республике. Сообщается, что ряд пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести, несколько из них доставлены в медицинское учреждение.
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