Пять недель пролежал на балконе: хозяин комнаты в Петербурге наткнулся на труп арендатора

Уголовное дело об убийстве расследуют в Северной столице. Среди улик – четыре ножа и ножницы.Днем 21 апреля петербуржец сообщил, что на балконе комнаты коммунальной квартиры на проспекте Наставников нашел труп, накрытый покрывалом.
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