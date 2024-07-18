Инвесторы в поисках безопасности: золото вновь устанавливает рекордные цены Ирэн ОрлонскаяНа торгах в Нью-Йорке цены на золото достигли исторического максимума, превысив отметку в 2457 долларов за тройскую унцию по данным Comex.
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