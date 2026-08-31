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Сирена считает часы, а не волны: что изменилось в ударах по Киеву

Сирена считает часы, а не волны: что изменилось в ударах по Киеву

8 августа российское Министерство обороны назвало удар по объектам в Киеве групповым; 20 августа ведомство сообщило о массированном ударе по Киеву и области.

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