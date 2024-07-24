Avia.pro какая драма разыгралась на просторах братских сердец! Провели опрос, чтобы выяснить, что же на самом деле думают наши белорусские братья о великом и могучем русском народе.
А так ли белорусы уважают русских: интересный опрос
Комментарии
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ВГ
Валерий Гурский
Такими опросами, понемногу, моют мозги и ищут способ организовать следующую "украину" ...
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13 мин.
Evgenija Palette
Всё надеется СОСКОЧИТЬ С НАШЕЙ ОРБИТЫ, ХОРЁК!
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10 мин.
валентина майер
Лично у меня не однозначное отношение к Белоруссии. А началось это несколько лет назад, когда сам Лукашенко пересаживался, присматривая на чей стул выгоднее присесть.
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5 мин.
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