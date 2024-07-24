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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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А так ли белорусы уважают русских: интересный опрос

А так ли белорусы уважают русских: интересный опрос

Avia.pro какая драма разыгралась на просторах братских сердец! Провели опрос, чтобы выяснить, что же на самом деле думают наши белорусские братья о великом и могучем русском народе.

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Комментарии
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ВГ
Валерий Гурский
Такими опросами, понемногу, моют мозги и ищут способ организовать следующую &quot;украину&quot; ...
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13 мин.
Evgenija Palette
Всё надеется СОСКОЧИТЬ С НАШЕЙ ОРБИТЫ, ХОРЁК!
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10 мин.
валентина майер
Лично у меня не однозначное отношение к Белоруссии. А началось это несколько лет назад, когда сам Лукашенко  пересаживался, присматривая на чей  стул выгоднее  присесть.
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5 мин.

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