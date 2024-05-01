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Россия забраковала в ООН резолюцию о геноциде в Сребренице

Россия забраковала в ООН резолюцию о геноциде в Сребренице

Постпред РФ в ООН назвал проект «однобоким» и «политически заряженным». В ходе заседания в Совете безопасности ООН рассматривалась резолюция о признании событий в Сребренице геноцидом — Россия проект не поддержала.

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