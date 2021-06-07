Глава Kick It Out о сборной Англии: «Здравомыслящие люди будут глушить свист идиотов аплодисментами»

Тони Бернетт, глава организации Kick It Out, борющейся с дискриминацией в футболе, высказался о свисте в адрес игроков сборной Англии, встающих на одно колено в знак поддержки движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).
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