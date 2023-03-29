Исәнмесез, Рустам Нургалиевич: "Уважаемая администрация, вы должны решать проблемы, а не создавать их"

«Что должно произойти, что бы нашли в бюджете денег и сделали к нашему массиву примыкающий съезд?» Чаще всего к Рустаму Минниханову обращаются по поводу дорог: — Рустам Нургалиевич, насчёт дорог, ведь это без толку делать ямочный ремонт по сто раз! Без толку и от новых дорог! Сто раз слышал от работников дорожных служб, что им не нужно качество, им нужна постоянная работа! Дело в этом! Пора просто создавать бетонные полотна, подушки, а асфальт сам вполне нормальный! Дело только в подушке, то что под асфальтом, и это уже знает вся страна! — Здравствуйте уважаемый раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич.