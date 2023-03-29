smi.today

4 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бессонов
    "Начальник войск РХБЗ заявил о возобновлении Пентагоном строительства биолабораторий на Украине".       Может быть вн...Начальник войск Р...
  • Александр Ширай
    Маруся Лепенина, к сожалению, всегда выступает в качестве оппозиции - делает упор на критику оппонентов, а не на пози...Марин Ле Пен прот...
  • Людмила
    лепота !👍😜Перенджиев: Из Ук...

Исәнмесез, Рустам Нургалиевич: "Уважаемая администрация, вы должны решать проблемы, а не создавать их"

Исәнмесез, Рустам Нургалиевич: "Уважаемая администрация, вы должны решать проблемы, а не создавать их"

«Что должно произойти, что бы нашли в бюджете денег и сделали к нашему массиву примыкающий съезд?» Чаще всего к Рустаму Минниханову обращаются по поводу дорог: — Рустам Нургалиевич, насчёт дорог, ведь это без толку делать ямочный ремонт по сто раз! Без толку и от новых дорог! Сто раз слышал от работников дорожных служб, что им не нужно качество, им нужна постоянная работа! Дело в этом! Пора просто создавать бетонные полотна, подушки, а асфальт сам вполне нормальный! Дело только в подушке, то что под асфальтом, и это уже знает вся страна! — Здравствуйте уважаемый раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх