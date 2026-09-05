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Орловские новости

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В Орле открыли Зал Мужества и Славы в школе

В Орле открыли Зал Мужества и Славы в школе

Зал рассказывает о героях, чьи подвиги вошли в историю страны. Открытие сопровождалось выступлениями школьников и минутой молчания в память о героях.

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