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Китай

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Перед МИД стоят сложные задачи из-за развязанной Западом против РФ гибридной войны -- В. Путин

Москва, 11 февраля /Синьхуа/ -- Непростые и ответственные задачи поставлены перед МИД РФ в условиях развязанной против России гибридной войны, а также попыток Запада добиться изоляции РФ и подорвать ее безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин.

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