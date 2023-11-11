В Минобороны заявили об ударе по ВСУ в районе Новомихайловки

На южнодонецком направлении подразделения группировки российских войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии нанесли удар по скоплениям живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в районе села Новомихайловка в Донецкой народной республике.
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