МЧС просит омских автомобилистов сменить резину на зимнюю. В регионе ожидается дальнейшее похолодание и первый в сезоне гололед.
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МЧС просит омских автомобилистов сменить резину на зимнюю. В регионе ожидается дальнейшее похолодание и первый в сезоне гололед.