Российские фигуристы выиграли восемь медалей на турнире в Токио СпортпрессаВ столице Японии завершился этап серии ISU Challenger, который стал для российских фигуристов первым международным стартом после четырёхлетнего перерыва.
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