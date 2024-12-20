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Закон и Порядок

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Путин ответил за Сирию: хозяин Кремля дал мощный отлуп Эрдогану

Путин ответил за Сирию: хозяин Кремля дал мощный отлуп Эрдогану

  Путин провёл Прямую линию победителя «Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться», – так в ходе своей «Прямой линии» с народом и СМИ Владимир Путин ответил на вопрос о том, как его изменили без малого три года СВО.

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Комментарии
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Катерина
Ни кому  и никакого  ОТЛУПА  по  Сирии  наш  Президент  не  давал.  Говорил  по  этому  вопросу  очень  осторожно...  типа,  НАБЛЮДАЕМ ЗА  СИТУАЦИЕЙ.
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15 час.

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