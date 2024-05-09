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Тульские новости

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Николай Воробьев поздравляет жителей региона с 79-й годовщиной Великой Победы

Николай Воробьев поздравляет жителей региона с 79-й годовщиной Великой Победы

Председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», региональный координатор партпроекта «Историческая память» Николай Воробьев поздравляет жителей региона с 79-й годовщиной Великой Победы.

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