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В России представили самый быстрый антидрон «Кречет»

В России представили самый быстрый антидрон «Кречет»

Российские разработчики создали самый быстрый в стране антидрон самолетного типа «Кречет». Аппарат способен развивать скорость до 450 километров в час, сообщил РИА «Новости» генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

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