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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Костин ударил Ватрано крагой по лицу и сбил с ног в ответ на удар клюшкой. Форвардам «Сан-Хосе» и «Анахайма» дали по 2 минуты штрафа

Эпизод произошел на последней минуте первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе» и «Анахаймом» (0:2).

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