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Царьград

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Нижегородские аграрии увеличили выпуск масла на 51,4% за полгода

Нижегородские аграрии увеличили выпуск масла на 51,4% за полгода

В Нижегородской области за шесть месяцев текущего года местные производители продуктов питания увеличили выпуск продукции на 5,7% в сравнении с тем же периодом 2025-го.

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