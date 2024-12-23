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Гид по замораживанию: не все продукты любят мороз – что лучше не хранить в морозилке, чтобы не испортить их вкус и структуру

Гид по замораживанию: не все продукты любят мороз – что лучше не хранить в морозилке, чтобы не испортить их вкус и структуру

Гид по замораживанию: не все продукты любят мороз – что лучше не хранить в морозилке, чтобы не испортить их вкус и структуру Ольга БезродняяВ морозилке продукты несомненно не могут испортиться, но это касается не всего.

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