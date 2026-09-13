Кремль объявил о мерах безопасности для Калининградской области на фоне активности НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российские власти предприняли полный комплекс мер, направленных на гарантирование безопасности Калининградской области.
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