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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Волновалась, но поняла, что людям нравится. Все гимнастки слушают». Лала Крамаренко записала и выпустила песню

Чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко рассказала о выпуске песни.  Авторская песня Крамаренко «Лентами» прозвучала в программе праздничного концерта «Дорогая моя столица, золотая моя Москва».

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