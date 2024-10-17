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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Семейный подряд нарубил дров на приличную сумму.

Семейный подряд нарубил дров на приличную сумму.

В ходе патрулирования территории лесного фонда 6 сентября, в период действия запрета на посещение лесов, работники лесной охраны Бобруйского лесхоза обнаружили незаконную рубку пятнадцати сырорастущих деревьев породы сосна и ель.

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