Семейный подряд нарубил дров на приличную сумму.

В ходе патрулирования территории лесного фонда 6 сентября, в период действия запрета на посещение лесов, работники лесной охраны Бобруйского лесхоза обнаружили незаконную рубку пятнадцати сырорастущих деревьев породы сосна и ель.
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