🌬 Сегодня местами в Свердловской области ожидаются сильные порывы ветра МЧС советуют быть бдительными, ведь ветер довольно сильный — до 25 м/с 🫡 Актуальные новости и аналитика на Земском Вестнике.
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🌬 Сегодня местами в Свердловской области ожидаются сильные порывы ветра МЧС советуют быть бдительными, ведь ветер довольно сильный — до 25 м/с 🫡 Актуальные новости и аналитика на Земском Вестнике.
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