Роскомнадзор начал розыск установленных у провайдеров кеширующих серверов GoogleПодведомственный Роскомнадзору (РКН) Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ) потребовал, чтобы операторы связи предоставили Центру мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП, отвечает за блокировки) информацию о размещённых на их сетях кеширующих серверах Google, сообщил ресурс Forbes со ссылкой на несколько операторов связи.