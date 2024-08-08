НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Роскомнадзор начал розыск установленных у провайдеров кеширующих серверов ...

Роскомнадзор начал розыск установленных у провайдеров кеширующих серверов ...

Роскомнадзор начал розыск установленных у провайдеров кеширующих серверов GoogleПодведомственный Роскомнадзору (РКН) Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ) потребовал, чтобы операторы связи предоставили Центру мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП, отвечает за блокировки) информацию о размещённых на их сетях кеширующих серверах Google, сообщил ресурс Forbes со ссылкой на несколько операторов связи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх