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Деревня, где крыши складываются в молитву

Деревня, где крыши складываются в молитву

В префектуре Гифу, неподалеку от города Такаяма, расположилась небольшая японская деревня Сиракава. Она занимает территорию примерно 356 квадратных километров, а число местных жителей едва достигает 1758 человек.

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