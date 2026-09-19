Деревня, где крыши складываются в молитву

В префектуре Гифу, неподалеку от города Такаяма, расположилась небольшая японская деревня Сиракава. Она занимает территорию примерно 356 квадратных километров, а число местных жителей едва достигает 1758 человек.
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