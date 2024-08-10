МО: ВС РФ ударом ракеты по пункту дислокации наемников уничтожили 15 солдат ВСУ

Российские военные ударом ракеты с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наемников на южной окраине Суджи в Курской области уничтожили 15 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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