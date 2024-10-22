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Елизавета Худайбердиева: «Многие болельщики без особого восторга принимали тот факт, что я замужем. Были сообщения в стиле – ждем, когда тобой наиграются и бросят»

«Многие болельщики без особого восторга принимали тот факт, что я замужем. Начиная с темы, что именно муж купил мне результаты в карьере и заканчивая личными сообщениями в язвительном стиле: «Ждем, когда тобой наиграются и бросят».

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