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Процессор для автозвука: DSP против эквалайзера в магнитоле

Процессор для автозвука: DSP против эквалайзера в магнитоле

Замена динамиков и установка усилителя часто дают обратный эффект: деталей в звуке становится больше, а музыки — меньше.

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