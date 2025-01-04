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Педагог Калугина дала советы, чем заняться с детьми на каникулах

Педагог Калугина дала советы, чем заняться с детьми на каникулах

Преподаватель изобразительных искусств и куратор в Филипповской школе онлайн Анна Калугина рассказала, что в новогодние каникулы родители могут организовать для ребёнка интересный досуг дома, не прилагая особых усилий.

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