Педагог Калугина дала советы, чем заняться с детьми на каникулах

Преподаватель изобразительных искусств и куратор в Филипповской школе онлайн Анна Калугина рассказала, что в новогодние каникулы родители могут организовать для ребёнка интересный досуг дома, не прилагая особых усилий.
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