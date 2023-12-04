В предыдущих публикациях мы рассказали о дезинформационных уловках «демократического» истеблишмента за ширмой престарелого Джо Байдена, а также рассмотрели отличительные особенности манипулятивных практик Белого дома в контексте вооружённого конфликта на территории бывшей Украинской ССР.