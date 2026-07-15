МИД России рекомендует россиянам соблюдать меры осторожности в странах Персидского залива

Министерство иностранных дел России (МИД) рекомендовало своим гражданам, находящимся в странах Ближнего Востока, соблюдать повышенные меры предосторожности из-за ухудшения обстановки в регионе Персидского залива.
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