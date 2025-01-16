Политика как он...
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Политика как она есть

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В ЛНР экс-боевика нацбатальона «Айдар» осудили на 18 лет

Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы задержанного в Луганской Народной Республике сотрудниками УФСБ России по региону экс-боевика украинского националистического батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в РФ).

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