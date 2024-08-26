ЕЛЕНА ПАНИНА За отправку военных инструкторов на Украину в первую очередь выступает Франция, при поддержке со стороны Прибалтики, Дании и Швеции, пишет Welt am Sonntag.
ЕС готовит решение о вводе войск на Украину
Комментарии
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Катерина
Европейский истеблишмент, нагнетая военную истерию, надеется вовремя слинять за большую лужу... к своим хозяевам. А на свои народы этим скотам наплевать.
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9 час.
АЕ
Анна Егорова
Всем этим мразям по ядерной боеголовке! Пусть все сдохнут раньше, чем начнут уничтожать Россию!
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9 час.
Катерина
Уж если решиться, то по США брякнуть надо. ТАМ всё ЗЛО.
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51 мин.
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