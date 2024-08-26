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ЕС готовит решение о вводе войск на Украину

ЕС готовит решение о вводе войск на Украину

ЕЛЕНА  ПАНИНА За отправку военных инструкторов на Украину в первую очередь выступает Франция, при поддержке со стороны Прибалтики, Дании и Швеции, пишет Welt am Sonntag.

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Комментарии
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Катерина
Европейский истеблишмент,  нагнетая  военную  истерию,  надеется  вовремя  слинять за  большую   лужу...  к  своим  хозяевам.  А  на  свои  народы этим  скотам  наплевать.
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9 час.
АЕ
Анна Егорова
Всем этим мразям по ядерной боеголовке! Пусть все сдохнут раньше, чем начнут уничтожать Россию!
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9 час.
Катерина
Уж  если  решиться,  то  по  США   брякнуть  надо.  ТАМ  всё   ЗЛО.
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