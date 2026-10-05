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Аргументы недели

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Критик Рудченко связал кассовый успех «Сумерек» с вирусным образом вампира

Критик Рудченко связал кассовый успех «Сумерек» с вирусным образом вампира

Повторный прокат «Сумерек» в России стал хитом благодаря молодёжи, которая раскрутила образ героя в TikTok, — фильм собрал свыше 340 млн рублей.

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