Путин поздравил работников соцзащиты с профессиональным праздником

В своем поздравлении работникам социальной защиты с профессиональным праздником, опубликованном на сайте Кремля, президент России Владимир Путин подчеркнул, что от их профессионализма и самоотдачи напрямую зависит качество жизни людей в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии